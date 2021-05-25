Австралийский Мельбурн восстанавливает карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Второй по величине город Австралии Мельбурн возобновил ограничения по COVID-19 из-за увеличения смертности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Домашние сборы будут ограничены пятью гостями на публичные собрания разрешено только 30 человек, а маски для лица будут обязательными в помещении с 18:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени).
Виктория была наиболее пострадавшым штатом во время второй волны в конце прошлого года, которая составляла около 70% всех случаев заболевания и 90% смертей в Австралии. Штат, второй по численности населения в стране, контролировал вспышку заболевания только после одного из самых длинных и самых строгих локдаунов в мире.
В Мельбурне был зарегистрирован один новый случай заболевания местном уровне на следующий день после того, как в городе было зарегистрировано четыре инфекции.
Напомним
Австралия придерживается плана по открытию для остального мира только с середины следующего года, заявили официальные лица в воскресенье, опираясь на растущий международный давление с целью прекратить закрытие международных границ.
Австралия закупит 25 млн доз вакцины Moderna и хочет производить ее в стране.