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Австралийский Мельбурн восстанавливает карантин

Киев • УНН

 • 14960 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Второй по величине город Австралии Мельбурн возобновил ограничения по COVID-19 из-за увеличения смертности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Австралийский Мельбурн восстанавливает карантин

Детали

Домашние сборы будут ограничены пятью гостями на публичные собрания разрешено только 30 человек, а маски для лица будут обязательными в помещении с 18:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени).

Виктория была наиболее пострадавшым штатом во время второй волны в конце прошлого года, которая составляла около 70% всех случаев заболевания и 90% смертей в Австралии. Штат, второй по численности населения в стране, контролировал вспышку заболевания только после одного из самых длинных и самых строгих локдаунов в мире.

В Мельбурне был зарегистрирован один новый случай заболевания местном уровне на следующий день после того, как в городе было зарегистрировано четыре инфекции.

Напомним

Австралия придерживается плана по открытию для остального мира только с середины следующего года, заявили официальные лица в воскресенье, опираясь на растущий международный давление с целью прекратить закрытие международных границ.

Австралия закупит 25 млн доз вакцины Moderna и хочет производить ее в стране.

Украинские Национальные Новости

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