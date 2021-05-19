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Австралійські вчені заявили про створення ліків від COVID-19 зі 100% ефективністю

Київ • УНН

 • 18880 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Міжнародна група вчених Інституту здоров’я Квінсленда в Університеті Гріффіта розробила експериментальну противірусну терапію для лікування Covid-19, ефективність якої становить 99,9%. Про це йдеться на сайті університету, інформує УНН.

Австралійські вчені заявили про створення ліків від COVID-19 зі 100% ефективністю

Деталі

У своєму препараті вчені використовували технологію, яка пригнічує гени, під назвою міРНК (малі інтерферувальні РНК), щоб атакувати геном вірусу безпосередньо, що зупиняє реплікацію вірусу, а також ліпідні наночастинки для доправлення міРНК у легені, критичне місце інфекції.

Учені зазначили, що проводили дослідження на мишах. Під час випробувань препарат знищував вірусні частки на 99,9%.

Один з учасників дослідження, професор Кевін Морріс підкреслив, що цей препарат розроблено для лікування всіх типів коронавірусу – SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 та інших штамів.

Вчені акцентують увагу на тому, що ці ліки призначені для лікування COVID-19, а не для якнайшвидшого одужання. Скоро їх почнуть випробовувати на людях.

Доповнення

Уряд Індії випустив в обіг першу партію нового препарату для лікування COVID-19 - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG).

Нові ліки сприяють більш швидкому одужанню госпіталізованих пацієнтів і знижують у них додаткову кисневу залежність. Препарат 2-DG випускається у вигляді порошку і приймається перорально шляхом розчинення у воді.

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