Австралійські вчені заявили про створення ліків від COVID-19 зі 100% ефективністю

Деталі

У своєму препараті вчені використовували технологію, яка пригнічує гени, під назвою міРНК (малі інтерферувальні РНК), щоб атакувати геном вірусу безпосередньо, що зупиняє реплікацію вірусу, а також ліпідні наночастинки для доправлення міРНК у легені, критичне місце інфекції.

Учені зазначили, що проводили дослідження на мишах. Під час випробувань препарат знищував вірусні частки на 99,9%.

Один з учасників дослідження, професор Кевін Морріс підкреслив, що цей препарат розроблено для лікування всіх типів коронавірусу – SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 та інших штамів.

Вчені акцентують увагу на тому, що ці ліки призначені для лікування COVID-19, а не для якнайшвидшого одужання. Скоро їх почнуть випробовувати на людях.

Доповнення

Уряд Індії випустив в обіг першу партію нового препарату для лікування COVID-19 - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG).

Нові ліки сприяють більш швидкому одужанню госпіталізованих пацієнтів і знижують у них додаткову кисневу залежність. Препарат 2-DG випускається у вигляді порошку і приймається перорально шляхом розчинення у воді.