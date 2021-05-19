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Австралийские ученые заявили о создании лекарств от COVID-19 со 100% эффективностью

Киев • УНН

 • 18880 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Международная группа ученых Института здоровья Квинсленда в Университете Гриффита разработала экспериментальную противовирусную терапию для лечения Covid-19, эффективность которой составляет 99,9%. Об этом говорится на сайте университета, передает УНН.

Австралийские ученые заявили о создании лекарств от COVID-19 со 100% эффективностью

Детали

В своем препарате ученые использовали технологию, которая подавляет гены, под названием миРНК (малые интерферувальные РНК), чтобы атаковать геном вируса непосредственно, что останавливает репликацию вируса, а также липидные наночастицы для доставки миРНК в легкие, критическое место инфекции.

Ученые отметили, что проводили исследования на мышах. Во время испытаний препарат уничтожал вирусные частицы на 99,9%.

Один из участников исследования, профессор Кевин Моррис подчеркнул, что этот препарат разработан для лечения всех типов коронавируса - SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и других штаммов.

Ученые акцентируют внимание на том, что эти лекарства предназначены для лечения COVID-19, а не для скорейшего выздоровления. Скоро их начнут испытывать на людях.

Дополнение

Правительство Индии выпустило в обращение первую партию нового препарата для лечения COVID-19 - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG).

Новое лекарство способствует более быстрому выздоровлению госпитализированных пациентов и снижает у них дополнительную кислородную зависимость. Препарат 2-DG выпускается в виде порошка и принимается перорально путем растворения в воде.

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