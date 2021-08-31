Австралія в обмін отримає від Сінгапура півмільйона доз вакцини Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сінгапур наступного тижня надішле Австралії 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу від Pfizer. Про це повідомляє УНН за даними ABC News.
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Австралія уклала угоду із Сінгапуром щодо придбання 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer в обмін. Країни домовилися, що Австралія у грудні має надіслати в Сінгапур таку саму кількість препарату.
Цього місяця Австралія закупила в Польщі 1 млн доз вакцини від Pfizer за невідомою ціною.
Влада Австралії планує скасувати ізоляцію, коли 80% жителів країни віком від 16 років буде повністю вакциновано. До цього тижня лише 34% населення цієї вікової групи зробили щеплення проти коронавірусу.
Наразі половина населення Австралії перебуває на ізоляції через спалах штаму “Дельта”, який почався у Сіднеї в червні.
Нагадаємо
У серпні уряд Австралії посилив карантинні обмеження: громадянам країни заборонили покидати її територію без поважної причини.
Локдаун у Сіднеї продовжили на весь вересень. Із п’ятниці введено суворіші обмеження, зокрема комендантську годину і обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі.
На тлі стрімкого поширення коронавірусу біля двох лікарень Сіднея встановили намети для надання екстреної допомоги.