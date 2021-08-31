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Австралія в обмін отримає від Сінгапура півмільйона доз вакцини Pfizer

Австралія в обмін отримає від Сінгапура півмільйона доз вакцини Pfizer

Київ • УНН

 • 13841 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сінгапур наступного тижня надішле Австралії 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу від Pfizer. Про це повідомляє УНН за даними ABC News.

Деталі

Австралія уклала угоду із Сінгапуром щодо придбання 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer в обмін. Країни домовилися, що Австралія у грудні має надіслати в Сінгапур таку саму кількість препарату.

Цього місяця Австралія закупила в Польщі 1 млн доз вакцини від Pfizer за невідомою ціною.

Влада Австралії планує скасувати ізоляцію, коли 80% жителів країни віком від 16 років буде повністю вакциновано. До цього тижня лише 34% населення цієї вікової групи зробили щеплення проти коронавірусу.

Наразі половина населення Австралії перебуває на ізоляції через спалах штаму “Дельта”, який почався у Сіднеї в червні.

Нагадаємо

У серпні уряд Австралії посилив карантинні обмеження: громадянам країни заборонили покидати її територію без поважної причини.

Локдаун у Сіднеї продовжили на весь вересень. Із п’ятниці введено суворіші обмеження, зокрема комендантську годину і обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі.

На тлі стрімкого поширення коронавірусу біля двох лікарень Сіднея встановили намети для надання екстреної допомоги.

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