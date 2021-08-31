Австралия в обмен получит от Сингапура полмиллиона доз вакцины Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Сингапур на следующей неделе направит в Австралию 500 тыс. доз вакцины против коронавируса от Pfizer. Об этом сообщает УНН по данным ABC News.
Детали
Австралия заключила соглашение с Сингапуром о приобретении 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 от Pfizer в обмен. Страны договорились, что Австралия в декабре должна направить в Сингапур такое же количество препарата.
В этом месяце Австралия закупила в Польше 1 млн доз вакцины от Pfizer по неизвестной цене.
Власть Австралии планирует отменить изоляцию, когда 80% жителей страны в возрасте от 16 лет будут полностью вакцинированы. К этой недели только 34% населения этой возрастной группы сделали прививки против коронавируса.
Сейчас половина населения Австралии находится на изоляции из-за вспышки штамма “Дельта”, которая началась в Сиднее в июне.
Напомним
В августе правительство Австралии усилило карантин: гражданам страны запретили покидать ее территорию без уважительной причины.
Локдаун в Сиднее продлили на весь сентябрь. С пятницы введены строгие ограничения, в частности комендантский час и обязательное ношение масок на открытом воздухе.
На фоне стремительного распространения коронавируса возле двух больниц Сиднея установили палатки для оказания экстренной помощи.