Австралія схвалила виробництво вакцини AstraZeneca у країні

Деталі

“Сьогодні Управління терапевтичних товарів схвалило виробництво вакцини від COVID-19 AstraZeneca в Австралії. Даний крок був зроблений слідом за рішенням регулятора від 16 лютого 2021 року про схвалення вакцини AstraZeneca, виробленої за кордоном ”, - йдеться в тексті.

Як наголошується в заяві, вакцина виробляється в Мельбурні. Очікується, що перші партії цього препарату австралійського виробництва будуть доступні протягом декількох днів з моменту отримання регулятором останнього пакету документів від AstraZeneca.

Відповідно до рішення австралійського уряду 22 лютого в країні розпочалася загальнонаціональна кампанія з вакцинації. Для вакцинації населення схвалені препарати, вироблені AstraZeneca і консорціумом компаній Pfizer і BioNTech. Щеплення проти коронавірусу вже зробили близько 165 тис. австралійців.

Довідка

Як повідомили в п’ятницю у Міністерстві охорони здоров’я Австралії, загальна кількість інфікованих коронавірусом у країні зросла до 29 166. За даними відомства, до 19 березня одужали 28 154 особи. З 25 січня минулого року, коли в Австралії був виявлений перший випадок інфікування, 909 хворих померли через викликані коронавірусом ускладнення. У країні проведено понад 15 млн тестів на коронавірус, але тільки 0,2% з них дали позитивний результат.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Австралії 29 192 випадки захворювання, 909 людей загинули.