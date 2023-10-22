Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українська авіація за неділю завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
“Протягом доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ знищили 4 артилерійських засоби противника.
Додамо
У неділю ворог завдав 10 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнень.