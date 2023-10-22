Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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“В течение суток авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника”, - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск уничтожили 4 артиллерийских средства противника.

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В воскресенье враг нанес 10 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 82 боевых столкновений.