Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Українська авіація за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобів противника.
Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив інформацію про те, що російські окупанти втратили щонайменше 63 одиниці військової техніки в селі Красногорівка на Авдіївському напрямку та додав, що це не остаточні цифри й втрати можуть бути більшими.