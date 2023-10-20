Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А “Солнцепек” и 13 артиллерийских средств противника.
За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений.
Напомним
Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил информацию о том, что российские оккупанты потеряли не менее 63 единиц военной техники в селе Красногоровка на Авдеевском направлении и добавил, что это не окончательные цифры и потери могут быть больше.