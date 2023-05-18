Авіація ЗСУ за добу завдала 6 ударів по окупантам та їх військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Як повідомили у Генштабі, протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 21 крилату ракету та 7 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію окупантів.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 201 100 осіб, 3773 танків та сотень одиниць військової техніки.