Авиация ВСУ за сутки нанесла 6 ударов по оккупантам и их военной технике

Детали

Как сообщили в Генштабе, в течение этих суток нашими защитниками было уничтожено 21 крылатую ракету и 7 вражеских разведывательных БпЛА различного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 7 станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию оккупантов.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 201 100 человек, 3773 танков и сотен единиц военной техники.