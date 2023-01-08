Авіація Сил оборони України завдала ударів по 21 району зосередження противника
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. В той же час було збито 3 розвідувальних БпЛА окупантів типу “Орлан-10”.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.
Нагадаємо
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.