Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 21 району сосредоточения противника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время было сбито 3 разведывательных БпЛА оккупантов типа “Орлан-10”.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 склада боеприпасов врага.
Напомним
Противник продолжает нести потери. Так, 5 января, из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.