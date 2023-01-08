Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 21 району сосредоточения противника

Детали

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время было сбито 3 разведывательных БпЛА оккупантов типа “Орлан-10”.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 склада боеприпасов врага.

Напомним

Противник продолжает нести потери. Так, 5 января, из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.