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З Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими окупантами рефрижераторами - Генштаб

Київ • УНН

 • 938154 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

З Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими окупантами рефрижераторами - Генштаб

Цитата

"Слава Україні! Розпочалася триста дев’ятнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Для поповнення втрат та підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси. Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий “режим припинення вогню”, протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Деталі

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 16 населених пунктів. Серед них - Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині.

Зазнаючи великих втрат, ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - окупанти обороняються.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця і Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БпЛа біля Олександрівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках з артилерії обстріляно райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вороже вогневе ураження потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляні Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Велика Новосілка, Золота Нива і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського Запорізької області.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. В той же час було збито 3 розвідувальних БпЛА окупантів типу “Орлан-10”.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.

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