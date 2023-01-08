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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми оккупантами рефрижераторами - Генштаб

Киев • УНН

 • 938154 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Противник продолжает нести потери. Так, 5 января, из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми оккупантами рефрижераторами - Генштаб

Цитата

"Слава Украине! Начались триста девятнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения. Для пополнения потерь и поддержания наступления противник перемещает в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение и военную технику и боеприпасы. Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый “режим прекращения огня”, за прошедшие сутки, противник нанес 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении Генштаба.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.

Неся большие потери, враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - оккупанты обороняются.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двуречная Харьковской области. Также враг применил ударный БпЛа возле Александровки.

На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеское огневое поражение попали Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дылиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Великая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Чаривного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Камянского Запорожской области.

Противник продолжает нести потери. Так, 5 января, из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.

На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время было сбито 3 разведывательных БпЛА оккупантов типа "Орлан-10".

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 склада боеприпасов врага.

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