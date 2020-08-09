Авіакатастрофа в Індії: у МЗС України висловили співчуття

"Глибоко засмучений трагічною аварією рейсу авіакомпанії Air India Express IX1344 при посадці в індійському аеропорту Кожикоде-Калікут, яка привела до численних жертв. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - написав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Наразі відомо, що в результаті аварії кількість загиблих зросла до 20 осіб.

Посадка літака відбувалася під час зливи. Через складні погодні умови літак двічі заходив на посадку. На борту лайнера, за даними NDTV, знаходилися 184 людини (включаючи 10 немовлят), не рахуючи членів екіпажу. Крім цього, на борту було двоє пілотів і ще чотири члени екіпажу. Літак Boeing-737 летів з Дубая (ОАЕ) в Кожикоде. Рейс виконувався в рамках програми по поверненню громадян Індії з-за кордону в період пандемії коронавірусу.

Також відомо, що на борту не було громадян України.

Labores de rescate continúan junto a los retos del vuelo #IX1344 de Air India Express. pic.twitter.com/UlUnJA0X7V