Авиакатастрофа в Индии: в МИД Украины выразили соболезнования
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей в аварии индийского самолета при посадке в международном аэропорту города Кожикоде, что в Индии. Об этом министр иностранных дел Кулеба написал в своем Twitter, передает УНН.
“Глубоко опечален трагической аварией рейса авиакомпании Air India Express IX1344 при посадке в индийском аэропорту Кожикоде-Каликут, которая привела к многочисленным жертвам. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым”, — написал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Известно, что в результате аварии число погибших возросло до 20 человек.
Посадка самолета происходила во время ливня. Из-за сложных погодных условий самолет дважды заходил на посадку. На борту лайнера, по данным NDTV, находились 184 человека (включая 10 младенцев), не считая членов экипажа. Кроме этого, на борту было два пилота и еще четыре члена экипажа. Самолет Boeing-737 летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за границы в период пандемии коронавируса.
Также известно, что на борту не было граждан Украины.
Labores de rescate continúan junto a los retos del vuelo # IX1344 de Air India Express. pic.twitter.com/UlUnJA0X7V— Conrado Aviación ✈ (@Conradoaviacion) August 7, 2020