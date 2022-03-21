Авіакатастрофа у Китаї: посольство перевіряє, чи були українці на борту літака

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"Посольство України в Пекіні перевіряє наявність українських громадян на борту літака компанії China Eastern, який зазнав катастрофи на півдні Китаю", - повідомив Ніколенко.

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У Китаї розбився Boeing 737 зі 133 людьми на борту, кількість жертв невідома.