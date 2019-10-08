Авіакатастрофа під Львовом: "чорну скриньку" скерували на дослідження до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Бортовий самописець, який вилучили з літака Ан-12, що здійснив аварійну посадку поблизу Львова, скерували до Києва у відповідний інститут для досліджень. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.
"Цей ящик вилучено та скеровано у Київ до відповідного інституту для його вивчення та з’ясування, що сталося з літаком", - сказала Добровольська.
Нагадаємо, слідство відпрацьовує чотири версії авіакатастрофи літака Ан-12 поблизу Львова.
Аварія сталася 4 жовтня під час виконання літаком авіакомпанії "Україна Аероальянс" чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.
Всього на борту було сім членів екіпажу й один супроводжуючий вантажу. Загинуло п’ятеро людей, троє — постраждали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.
Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості, загрози їх життю немає.