Авіакатастрофа під Львовом: загрози життю трьох постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок стан постраждалих внаслідок падіння транспортного літака Ан-12 поблизу Львова, - середньої важкості, стабільний, загрози життю немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Двоє постраждалих продовжують лікування у травматологічному відділенні, їхній стан стабільний, середньої важкості, з позитивною динамікою. Третій постраждалий наразі перебуває в реанімації, його стан також стабільний, він у свідомості, загрози його життю немає", - цитує пресслужба головного лікаря 8-ї міської клінічної лікарні Василя Обаранця.
Пацієнти, як вказано, - під постійним наглядом, отримують всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 4 жовтня після аварійної посадки транспортного літака Ан-12 поблизу Львова трьох постраждалих було доставлено у 8-му міську клінічну лікарню у Львові.
Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу. Загинуло п’ятеро людей, троє - постраждали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.