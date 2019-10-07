Авиакатастрофа под Львовом: угрозы жизни трех пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро состояние пострадавших в результате падения транспортного самолета Ан-12 под Львовом, - средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"Двое пострадавших продолжают лечение в травматологическом отделении, их состояние стабильное, средней тяжести, с положительной динамикой. Третий пострадавший сейчас находится в реанимации, его состояние также стабильное, он в сознании, угрозы его жизни нет", - цитирует пресс-служба главного врача 8-й городской клинической больницы Василия Обаранца.
Пациенты, как указано, - под постоянным наблюдением, получают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, 4 октября после аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 близ Львова трое пострадавших были доставлены в 8-у городскую клиническую больницу во Львове.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. Погибло пять человек, трое - пострадали. По факту аварии открыли уголовное производство.