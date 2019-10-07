Авіакатастрофа під Львовом: "чорну скриньку" передали на дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Слідство відпрацьовує чотири версії авіакатастрофи літака Ан-12 поблизу Львова, а бортовий самописець скерували на дослідження. Про це у понеділок повідомив заступник начальника слідчого управління ГУНП у Львівській області полковник поліції Андрій Кумечко під час брифінгу щодо розслідування обставин аварійної посадки літака АН-12, передає УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Зараз відпрацьовуються такі версії причин авіакатастрофи – помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, технічна несправність літака та несприятливі метеоумови. Поліцейські вилучили бортовий самописець літака, документацію та скерували їх на відповідні дослідження. У провадженні також призначено ряд експертиз, які дадуть можливість остаточно встановити причини того, що відбулось. Окрім того, як тільки дозволить їх стан здоров’я, ми опитаємо членів екіпажу", - сказав Кумечко.
Він проінформував, що це був плановий рейс: літак слідував з Іспанії до Туреччини через місто Львів та перевозив вантаж поперечних підсилювачів дверей та даху до автомобілів Renault.
Нагадаємо, аварія сталася 4 жовтня під час виконання літаком авіакомпанії "Україна Аероальянс" чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.
Всього на борту було сім членів екіпажу й один супроводжуючий вантажу. Загинуло п’ятеро людей, троє — постраждали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.
Постраждалі перебувають у стані середньої важкості, загрози їх життю немає.