Авиакатастрофа под Львовом: "черный ящик" передали на исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Следствие отрабатывает четыре версии авиакатастрофы самолета Ан-12 возле Львова, а бортовой самописец направили на исследование. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника следственного управления ГУНП во Львовской области полковник полиции Андрей Кумечко во время брифинга по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета АН-12, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Сейчас отрабатываются такие версии причин авиакатастрофы - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. В производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа", - сказал Кумечко.
Он проинформировал, что это был плановый рейс: самолет следовал из Испании в Турцию через город Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям Renault.
Напомним, авария произошла 4 октября во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолете 51 год.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. Погибло пять человек, трое - пострадали. По факту аварии открыли уголовное производство.
Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.