Авиакатастрофа под Львовом: "черный ящик" направили на исследование в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Бортовой самописец, изъятый с самолета Ан-12, совершившего аварийную посадку вблизи Львова, направили в Киев в соответствующий институт для исследований. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская.
"Этот ящик изъят и направлен в Киев к соответствующему институту для его изучения и выяснения, что произошло с самолетом", - сказала Добровольская.
Напомним, следствие отрабатывает четыре версии авиакатастрофы самолета Ан-12 близ Львова.
Авария произошла 4 октября во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. Погибло пять человек, трое - пострадали. По факту аварии открыли уголовное производство.
Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.