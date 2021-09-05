Аварія з автобусом в Єгипті: українців серед постраждалих немає

Цитата

“За інформацією МЗС, громадян України немає серед постраждалих внаслідок ДТП в Єгипті”, — повідомив Ніколенко.

Доповнення

У результаті ДТП за участю автобуса в Єгипті 12 осіб, в тому числі діти, загинули, ще 34 постраждали.

Аварія сталася на трасі Суец — Каїр. Автобус їхав з Шарм-еш-Шейха в єгипетську столицю. Однак транспортний засіб перекинувся.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Австрії українська сім'я потрапила в ДТП: загинуло дві дитини