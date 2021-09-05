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Аварія з автобусом в Єгипті: українців серед постраждалих немає

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 • 21318 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У ДТП за участю автобуса в Єгипті українців серед постраждалих немає. Про це в коментарі УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Цитата

“За інформацією МЗС, громадян України немає серед постраждалих внаслідок ДТП в Єгипті”, — повідомив Ніколенко.

Доповнення

У результаті ДТП за участю автобуса в Єгипті 12 осіб, в тому числі діти, загинули, ще 34 постраждали.

Аварія сталася на трасі Суец — Каїр. Автобус їхав з Шарм-еш-Шейха в єгипетську столицю. Однак транспортний засіб перекинувся.

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