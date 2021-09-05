В аварії з автобусом в Єгипті загинули більше десяти осіб

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Аварія сталася на трасі Суец — Каїр. Автобус їхав з Шарм-еш-Шейха в єгипетську столицю. Однак транспортний засіб перекинувся.

El Balad з посиланням на Міністерство охорони здоров’я повідомляє про 13 загиблих.

Нагадаємо

Напередодні у Житомирській області автобус, який прямував з Польщі, зіткнувся з автовозом та загорівся. В результаті ДТП наявні жертви.