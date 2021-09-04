У Житомирській області автобус, який прямував з Польщі, зіткнувся з автовозом та загорівся: є жертви

Деталі

Пригода сталася близько 4:20 4 вересня на 177 км автодороги Київ — Чоп у Пулинській територіальній громаді. Після зіткнення з автовозом автобус загорівся. Внаслідок події 1 людина загинула та 11 звернулися за медичною допомогою.

“Близько 4:18 до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що поблизу с. Стрибожа сталась дорожньо-транспортна пригода та горить автобус. На місце події виїхали і нині продовжують працювати поліцейські слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції та відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в області”, — повідомили у поліції.

Попередньо встановлено, що водій автобуса “Neoplan”, 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

У поліції додали, що: “Після пригоди виникло загоряння автобуса. У ньому знаходились 25 пасажирів, усі українці. Унаслідок події загинув другий водій „Неоплана“ (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога. Повні анкетні дані загиблого і травмованих встановлюються”.

Попередня правова кваліфікація події — ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин.

Доповнення

У ГУ ДСНС у Житомирській області повідомили, що: “На місці з’ясувалося, що внаслідок зіткнення автобуса Neoplan сполученням Ченстахова (республіка Польща) — Маріуполь з вантажним автомобілем DAF автобус загорівся. Рятувальники о 03:58 пожежу локалізували та о 04:30 — ліквідували. Вогнем знищено автобус... До гасіння залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки”.