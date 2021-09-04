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В Житомирской области автобус, следовавший из Польши, столкнулся с автовозом и загорелся: есть жертвы

В Житомирской области автобус, следовавший из Польши, столкнулся с автовозом и загорелся: есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 35046 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Житомирской области произошла авария с участием международного автобуса и автовоза. В результате погиб один человек, еще 11 получили ранения, пишет УНН со ссылкой на полицию области.

Детали

Происшествие произошло около 4:20 4 сентября на 177 км автодороги Киев — Чоп в Пулинской территориальной общине. После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью.

“Около 4:18 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что вблизи с. Стрибожи произошло дорожно-транспортное происшествие и горит автобус. На место происшествия выехали и сейчас продолжают работать полицейские следственно-оперативной группы местного отделения полиции и отдела расследования ДТП СУ ГУНП в области”, — сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что водитель автобуса “Neoplan”, 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.

В полиции добавили, что: “После происшествия произошло возгорание автобуса. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель „Неоплан“ (который отдыхал) и сейчас известно о 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь. Полные анкетные данные погибшего и травмированных устанавливаются”.

Предварительная правовая квалификация события — ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Дополнение

В ГУ ГСЧС в Житомирской области сообщили, что: “На месте выяснилось, что в результате столкновения автобуса Neoplan сообщением Ченстахова (республика Польша) — Мариуполь с грузовым автомобилем DAF автобус загорелся. Спасатели в 3:58 пожар был локализован и в 04:30 — ликвидирован. Огнем уничтожен автобус... К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники”.

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