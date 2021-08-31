В Австрії українська сім'я потрапила в ДТП: загинуло дві дитини

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Повідомляють, що автомобіль з італійським номерним знаком зупинився на трасі через поломку. В машині перебувала сім'я з України: батьки — 42 і 34 роки, двоє хлопчиків — 6 та 2 роки. Автомобіль, яким керував 40-річний громадянин Австрії, не встиг вчасно загальмувати та врізався у транспортний засіб українців.

Дітей, які сиділи на задньому сидінні, доправили у тяжкому стані в лікарні Відня, але врятувати їх не вдалося. Батьків хлопчиків із травмами доправили у лікарню Бадена. Водій із Австрії отримав легкі травми.

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