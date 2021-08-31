В Австрии украинская семья попала в ДТП: погибло двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Австрии с участием семьи из Украины произошла авария, в результате которой погибли 6-летний и 2-летний ребенок. Об этом сообщает УНН по данным Kronen Zeitung.
Детали
Сообщается, что автомобиль с итальянским номерным знаком остановился на трассе из-за поломки. В машине находилась семья из Украины: родители — 42 и 34 года, двое мальчиков — 6 и 2 года. Автомобиль, которым управлял 40-летний гражданин Австрии, не успел вовремя затормозить и врезался в транспортное средство украинцев.
Детей, которые сидели на заднем сиденье, доставили в тяжелом состоянии в больницы Вены, но спасти их не удалось. Родителей мальчиков с травмами доставили в больницу Бадена. Водитель с Австрии получил легкие травмы.
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