Аваков прокоментував послаблення карантину в Черкасах: реакція буде жорсткою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що реагування правоохоронців на послаблення карантину у Черкасах буде жорстким, адже міський голова “загрався”. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
“Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров’ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким”, — написав Аваков.
Як повідомляв УНН раніше, у Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців.
Через послаблення карантину у Черкасах поліція відкрила кримінальне провадження.
Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020