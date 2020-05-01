Аваков прокомментировал ослабление карантина в Черкассах: реакция будет жесткой

"Господин глава города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал Аваков.

Как сообщал УНН ранее, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

Из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла уголовное производство.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G