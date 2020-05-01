Аваков прокомментировал ослабление карантина в Черкассах: реакция будет жесткой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что реагирование правоохранительных органов на ослабление карантина в Черкассах будет жестким, ведь мэр "заигрался". Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Господин глава города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал Аваков.
Как сообщал УНН ранее, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.
Из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла уголовное производство.
Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020