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Аваков прокомментировал ослабление карантина в Черкассах: реакция будет жесткой

Киев • УНН

 • 18665 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что реагирование правоохранительных органов на ослабление карантина в Черкассах будет жестким, ведь мэр "заигрался". Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Аваков прокомментировал ослабление карантина в Черкассах: реакция будет жесткой

"Господин глава города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал Аваков.

Как сообщал УНН ранее, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

Из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла уголовное производство.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

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