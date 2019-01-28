Аваков пригрозив в’язницею родичам заробітчан, які спробують голосувати замість них на виборах

"Хочу сказати про ще одну потенційну небезпеку фальсифікації на виборах. Мова йде про голосування, як правило, у невеликих населених пунктах західної України замість осіб, які працюють за кордоном. Я звертаю увагу поліцейських і прикордонників, що людина, яка видала бюлетень родичу чи знайомому, а ми матимемо інформацію від прикордонників, що такий виборець перебував за кордоном, але виявиться, що напроти його прізвища є сфальсифікований підпис про отримання бюлетеню, то це – кримінальна справа, яка доводиться за 3 секунди. Це тюрма одразу", - наголосив Аваков.

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал запевнив, що його відомство здійснить перевірку баз даних стосовно виборців, які на день виборів перебуватимуть за межами України.

Нагадаємо, за даними СБУ, зловмисники вже розробляють механізм фальсифікації результатів виборів.

Як повідомляв УНН, за 26 днів виборчої кампанії в Україні правоохоронцями зареєстровано 266 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом.