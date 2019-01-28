Зловмисники розробляють механізм фальсифікації результатів виборів – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Зловмисники розробляють механізм фальсифікації результатів виборів з використанням голосів переселенців з тимчасово-окупованої території Донбасу та анексованого РФ Криму. Про це повідомив начальник Управління СБУ в Луганській області Олег Козловський під час річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.
"За нашими даними, зловмисники вже розробляють механізм фальсифікації результатів виборів з використанням голосів осіб, які постійно проживають на вказаних територіях (тимчасово-окупованій території Донбасу та анексованого РФ Криму - ред.) і фізично позбавлені права використовувати свій голос у виборах", - зазначив Козловський.
Він додав, що процедура зміни вимушено-переміщеними особами виборчої адреси ЦВК значно лібералізована. Наразі у ЦВК не потребують документів, які підтверджують постійне перебування переселенців на контрольованих владою територіях.
Таким чином, у МВС пропонують налагодження системи взаємодії Державної прикордонної служби України з органами Державного реєстру виборців у напрямку звірки факторів фактичного знаходження громадян та наявності в Україні чи за кордоном осіб, внесених в списки тих, хто брав участь у голосуванні.
У разі виявлення під час підрахунку голосів відповідних розбіжностей, голосування в окремих дільницях ЦВК вважатиметься таким, що не відбулося.
Нагадаємо, у березні Нацполіцію переведуть у посилений режим.