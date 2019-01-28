Зловмисники розробляють механізм фальсифікації результатів виборів – СБУ

КИЇВ. 28 січня. УНН. Зловмисники розробляють механізм фальсифікації результатів виборів з використанням голосів переселенців з тимчасово-окупованої території Донбасу та анексованого РФ Криму. Про це повідомив начальник Управління СБУ в Луганській області Олег Козловський під час річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.