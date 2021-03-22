Аутсайдер чемпіонату України завдав поразки "Шахтарю"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У 19-му турі УПЛ матч “Шахтаря” зі “Львовом” завершився гучною сенсацією — чинний чемпіон зазнав фіаско від аутсайдера першості, передає кореспондент УНН.
Деталі
В середині тайму львів’яни вийшли вперед. Захист “гірників” не впорався із прострілом низом від бразильця Шини, який замкнув на дальній стійці Альваро. Проте гості відповіли ефектним обвідним ударом під дальню штангу від Манора Соломона (30 хв) — 1:1.
У першій частині другої 45-хвилинки команди ще раз обмінялися голами. Спочатку нападник Назарій Нич вивів вперед “Львів”, реалізувавши швидкий прорив, а Соломон оформив дубль через індивідуальний прохід та удар низом з-під захисників. Автором переможного взяття воріт став Шина на 73 хвилині. Воротар Анатолій Трубін збив капітана львів’ян з ніг і бразилець реалізував 11-метровий постріл — 3:2.
Ось так галичани перервали програшну серію, яка тривала три матчі — 15 очок і 12-та сходинка. “Шахтар” залишився другим (39).
Доповнення
Наразі в чемпіонаті настає двотижнева перерва, пов’язана з іграми збірних. Свій наступний матч “гірники” проведуть 4 квітня в Полтаві з “Ворсклою”.