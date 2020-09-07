Аудит інфраструктурного держпідприємства виявив порушень на 109 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Аудит державного підприємства "Фінансування інфраструктурних об’єктів" виявив порушення на суму майже 109 мільйонів гривень при акцептуванні пропозицій учасників тендерів та укладення договорів із компаніями. Про це в інтерв’ю УНН розповів голова Державного агентства інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект) Кирило Хом’яков.
"Одразу після призначення я ініціював аудит діяльності ДП “Фінансування інфраструктурних проектів” за 2019 рік, зокрема її служби замовника. Дякуючи професіоналізму Державної аудиторської служби вже отримав висновки аудиторів. Були виявлені порушення при акцептуванні пропозицій учасників тендерів та укладення договорів із компаніями “Хозхімсервіс” та “Дорстрой Монтаж Київ” на суму майже 109 мільйонів гривень. Йдеться про реалізацію проєктів у рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні", – повідомив він.
Хом'яков додав, що документи з результатами аудиту направили до Національної поліції України, щоб надати правову оцінку діяльності попереднього складу тендерного комітету.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що Укрпошта заощадила близько 1 млрд грн через закупівлі на ProZorro.
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