“Аталанту” Маліновського визнано найкращим футбольним клубом Італії

“Аталанта” посіла третє місце за підсумками сезону-2019/2020. У Лізі чемпіонів підопічні Джан П’єро Гасперіні дійшли до стадії 1/4 фіналу, на якій вибули від французького “Парі Сен-Жермен” (1:2).

У цьому сезоні колектив Джан П’єро Гасперіні вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів удруге поспіль.

Зазначимо, що українець Руслан Маліновський минулого сезону провів за бергамців 44 поєдинки при 9 голах, при 7 асистах та 6 жовтих карток.

Нагадаємо, що відбулося жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ. Клуб українця Маліновського зіграє проти “Реала”.