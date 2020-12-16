“Аталанту” Маліновського визнано найкращим футбольним клубом Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Футбольний клуб “Аталанта” (Бергамо) визнано найкращим клубом Італії за підсумками 2020 року за версією “La Gazzetta dello Sport”, передає УНН.
“Аталанта” посіла третє місце за підсумками сезону-2019/2020. У Лізі чемпіонів підопічні Джан П’єро Гасперіні дійшли до стадії 1/4 фіналу, на якій вибули від французького “Парі Сен-Жермен” (1:2).
У цьому сезоні колектив Джан П’єро Гасперіні вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів удруге поспіль.
Зазначимо, що українець Руслан Маліновський минулого сезону провів за бергамців 44 поєдинки при 9 голах, при 7 асистах та 6 жовтих карток.
Нагадаємо, що відбулося жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ. Клуб українця Маліновського зіграє проти “Реала”.