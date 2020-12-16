"Аталанту" Малиновского признали лучшим футбольным клубом Италии

“Аталанта” заняла третье место по итогам сезона-2019/2020. В Лиге чемпионов подопечные Джан Пьеро Гасперини дошли до стадии 1/4 финала, на которой выбыли с французского “Пари Сен-Жермен” (1:2).

В этом сезоне коллектив Джан Пьеро Гасперини вышел в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.

Отметим, что украинец Руслан Малиновский в прошлом сезоне провел за бергамцив 44 поединка при 9 голах, при 7 ассистов и 6 желтых карточек.

Напомним, что прошло жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. Клуб украица Малиновского сыграет против “Реала”.