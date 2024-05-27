Атака рф на цивільні підприємства у Харкові: кількість поранених зросла до12
Київ • УНН
За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок атаки росіян на два підприємства у Харкові постраждало 12 осіб, у тому числі одна людина загинула.
У результаті удару рф по двох підприємствах у Харкові кількість постраждалих зросла до 12, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"... кількість поранених внаслідок ворожих авіаударів по Холодногірському району Харкова зросла до 12 людей", - повдіомили у прокуратурі.
Нагадаємо
Армія рф атакувала два підприємства у Харкові боєприпасами УМПБ Д-30. Раніше повідомлялось, що 11 людей дістали травми різного ступеня, 47-річна жінка загинула.