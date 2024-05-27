Атака рф на гражданские предприятия в Харькове: количество раненых возросло до 12

В результате удара рф по двум предприятиям в Харькове количество пострадавших возросло до 12, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"... количество раненых в результате вражеских авиаударов по Холодногорскому району Харькова возросло до 12 человек", - сообщили в прокуратуре.

Напомним

Армия рф атаковала два предприятия в Харькове боеприпасами УМПБ Д-30. Ранее сообщалось, что 11 человек получили травмы различной степени, 47-летняя женщина погибла.