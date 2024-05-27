Окупанти атакували одразу два підприємства у Харкові. В ОВА повідомили деталі та показали руйнування
Київ • УНН
Російська армія обстріляла два підприємства в Харкові боєприпасами УМПБ Д-30, поранивши 11 осіб, у тому числі 7 чоловіків і 4 жінок у віці від 35 до 68 років, і вбивши 47-річну жінку.
Армія рф атакувала два підприємства у Харкові боєприпасами УМПБ Д-30. Про це повідомив голова Херківської ОВА Олег Синєгубов і показав наслідки атаки, передає УНН.
Ворожих ударів було завдано по Холодногірському району Харкова.
"Влучання боєприпасами УМПБ Д-30 по двом підприємствам, які спеціалізуються на с/г та харчовій продукції. Загалом 11 людей дістали травми різного ступеня. Серед них 7 чоловіків та 4 жінки. Віком від 35 до 68 років. 47-річна жінка загинула", - повдіомив Синєгубов.
Нагадаємо
Російська армія влучила КАБом у цивільне підприємство у Харкові, поранивши 11 людей, одна жінка у важкому стані. Згодом стало відомо, що жінка загинула.