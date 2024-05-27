Атака на Харків: ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству, попередньо, 11 постраждалих
Київ • УНН
Російська атака на Харків влучила КАБом у цивільне підприємство, поранивши 11 людей, одна жінка у важкому стані.
За попередньою інформацією внаслідок удару рф по Харкову постраждали 11 людей. Армія рф вдарила КАБом по цивільному підприємству. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
На цю хвилину вже 11 постраждалих, одна жінка у важкому стані
За його словами, ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень.