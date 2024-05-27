Атака на Харьков: враг ударил КАБом по гражданскому предприятию, предварительно, 11 пострадавших

По предварительной информации в результате удара рф по Харькову пострадали 11 человек. Армия рф ударила КАБом по гражданскому предприятию. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

На эту минуту уже 11 пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии написал Синегубов.

По его словам, враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Есть разрушения производственных помещений.