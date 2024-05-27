Оккупанты атаковали сразу два предприятия в Харькове. В ОВА сообщили детали и показали разрушения

Армия рф атаковала два предприятия в Харькове боеприпасами УМПБ Д-30. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов и показал последствия атаки, передает УНН.

Вражеские удары были нанесены по Холодногорскому району Харькова.

«Попадание боеприпасами УМПБ Д-30 по двум предприятиям, которые специализируются на с/х и пищевой продукции. В общем 11 человек получили травмы различной степени. Среди них 7 мужчин и 4 женщины. В возрасте от 35 до 68 лет. 47-летняя женщина погибла", - сообщил Синегубов.

Напомним,

Российская армия попала КАБом в гражданское предприятие в Харькове, ранив 11 человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что женщина погибла.