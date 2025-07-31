Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків
Київ • УНН
Бригада медиків виїхала до Солом'янського району Києва. Над містом зафіксовано щонайменше вісім ворожих БпЛА.
Медична бригада вирушила до Солом’янського району Києва. Над містом помічено щонайменше вісім ворожих безпілотників. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада виїхала. Над Києвом ще не менше восьми ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях
Нагадаємо
У Києві ввечері 30 липня внаслідок атаки російських БпЛА у Солом'янському районі зафіксовано падіння уламків. На одній з локацій горять автомобілі.
Пізніше очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що ворог продовжує завдавати ударів, надійшла інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку. У Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі.