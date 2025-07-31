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Атака рф на Киев: в Соломенский район направляется бригада медиков

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Бригада медиков выехала в Соломенский район Киева. Над городом зафиксировано по меньшей мере восемь вражеских БПЛА.

Атака рф на Киев: в Соломенский район направляется бригада медиков

Медицинская бригада отправилась в Соломенский район Киева. Над городом замечено по меньшей мере восемь вражеских беспилотников. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Вызов медиков в Соломенский район. Бригада выехала. Над Киевом еще не менее восьми вражеских БПЛА. Находитесь в укрытиях

- говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве вечером 30 июля в результате атаки российских БПЛА в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. На одной из локаций горят автомобили.

Позже глава КГВА Тимур Ткаченко добавил, что враг продолжает наносить удары, поступила информация уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном учреждении, горят авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома. В Соломенском районе горит квартира на 5 этаже.

Ольга Розгон

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