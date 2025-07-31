Атака рф на Киев: в Соломенский район направляется бригада медиков
Киев • УНН
Бригада медиков выехала в Соломенский район Киева. Над городом зафиксировано по меньшей мере восемь вражеских БПЛА.
Медицинская бригада отправилась в Соломенский район Киева. Над городом замечено по меньшей мере восемь вражеских беспилотников. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Вызов медиков в Соломенский район. Бригада выехала. Над Киевом еще не менее восьми вражеских БПЛА. Находитесь в укрытиях
Напомним
В Киеве вечером 30 июля в результате атаки российских БПЛА в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. На одной из локаций горят автомобили.
Позже глава КГВА Тимур Ткаченко добавил, что враг продолжает наносить удары, поступила информация уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном учреждении, горят авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома. В Соломенском районе горит квартира на 5 этаже.