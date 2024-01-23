Атака рф на Харків: повідомляється про трьох загиблих, 42 поранених

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків наразі відомо про трьох загиблих, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість поранених у Харкові зросла до 42, пише УНН.

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"Наразі відомо про трьох загиблих: одного чоловіка та двох жінок віком 76 та 59 років. Щонайменше 35 людей травмовано", - повідомили в обласній прокуратурі у Telegram.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "кількість поранених у Харкові зросла до 42 осіб". "Серед них четверо дітей, їх ній стан середньої важкості", - повідомив він у Telegram.

Триває рятувальна операція, додали у прокуратурі.

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