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Атака рф на Харків: повідомляється про трьох загиблих, 42 поранених

Атака рф на Харків: повідомляється про трьох загиблих, 42 поранених

Київ • УНН

 • 23117 перегляди

В результаті ворожої атаки на Харків загинуло троє людей і 42 отримали поранення. Наразі триває рятувальна операція.

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків наразі відомо про трьох загиблих, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість поранених у Харкові зросла до 42, пише УНН.

Деталі

"Наразі відомо про трьох загиблих: одного чоловіка та двох жінок віком 76 та 59 років. Щонайменше 35 людей травмовано", - повідомили в обласній прокуратурі у Telegram.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "кількість поранених у Харкові зросла до 42 осіб". "Серед них четверо дітей, їх ній стан середньої важкості", - повідомив він у Telegram.

Триває рятувальна операція, додали у прокуратурі.

Атака рф на Харків призвела до поранення 38 людей, двоє загинули - мер23.01.24, 09:44 • 23743 перегляди

Юлія Шрамко

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