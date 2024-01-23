Атака рф на Харьков: сообщается о трех погибших, 42 раненых

В результате утренней вражеской атаки на Харьков в настоящее время известно о трех погибших, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, количество раненых в Харькове возросло до 42, пишет УНН.

Детали

"Известно о трех погибших: одном мужчине и двух женщинах в возрасте 76 и 59 лет. По меньшей мере 35 человек травмированы", - сообщили в областной прокуратуре в Telegram.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "количество раненых в Харькове возросло до 42 человек". "Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести", - сообщил он в Telegram.

Продолжается спасательная операция, добавили в прокуратуре.

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