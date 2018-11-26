Асоціація платників податків відзначить більше 40 підприємств

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У п'ятницю, 30 листопада, в конференц-холі готелю “Прем’єр-Палац” відбудеться святкування 20-річчя Асоціації платників податків України. В рамках святкування також нагородять переможців Всеукраїнського рейтингу “Сумлінні платники податків — 2017”, передає УНН.

Нагороджувати переможців будуть члени Вищої рейтингової комісії, яка й визначала їх. 

Вестимуть церемонію телерадіоведуча Василіса Фролова та діяч мистецтв Олександр Пірієв. Серед почесних гостей — попередні Президенти АППУ Степан Гавриш, Сергій Бичков, Микола Оніщук, Василь Матійчик та ін.

Усього для участі у Всеукраїнському конкурсі “Сумлінні платники податків — 2017” було подано 425 заявок з усієї України: 90 — великих платників податків, 207 — середніх та 128 — малих підприємств. Із 44 переможців 11 підприємств з м. Києва, 6 — із Закарпатської області, 5 — зі Львівської, 5 — з Одеської, 4 — з Харківської, 3 — з Івано-Франківська, 2 — з Київської обл., 2 — з Полтавської обл., 2 — з Запорізької обл., по одному підприємству з Рівненської, Хмельницької, Черкаської областей та ще одне підприємство на обліку в Генеральній дирекції.

Оцінюючи кандидатів, члени комісії вважали на співвідношення суми податку на прибуток до отриманих доходів, повноту та своєчасність сплати податків та зборів, податкову дисципліну, середню заробітну плату по підприємству, кількість робочих місць, суму сплачених податків та співвідношення сум, витрачених на соціальні програми та благодійні акції, до суми отриманого прибутку за відповідний рік.

“Вагому роль в оцінюванні відігравали не абсолютні, а відносні показники ефективності роботи. Сума сплачених податків не є вирішальною. Кандидати на перемогу в Рейтингу повинні продемонструвати високі досягнення з дотримання податкової дисципліни, кількості офіційно працевлаштованих та суми витрат на соціальні програми”, — зазначає Голова Вищої рейтингової комісії, Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.

Проведення щорічного Всеукраїнського рейтингу “Сумлінні платники податків” започатковано Асоціацією у 2011 році. Мета Рейтингу — підвищити авторитет сумлінних платників податків у бізнесі, суспільстві та державі.

Асоціація подала заявку до Укрпатенту на реєстрацію знаку Всеукраїнський рейтинг “Сумлінні платники податків”.

Довідка: 27 листопада 1998 року у Києві на Установчому з’їзді було офіційно проголошено про створення Всеукраїнської громадської організації “Асоціація платників податків України”, головна мета якої — поліпшення підприємницького клімату в країні, розвиток партнерських відносин між владою і бізнесом та підвищення соціальної відповідальності платників податків.

За 20 років Асоціація створила регіональні відділення в усіх областях України та стала найбільшим і найавторитетнішим бізнес-об’єднанням, що налічує близько 7000 членів — великих, середніх та малих підприємств з усієї України.

АППУ працює у тісній співпраці з податківцями, взаємодіє з органами законодавчої та виконавчої влади, підтримує широкі міжнародні зв’язки, організовує навчання, консультації та обмін досвідом.

Протягом усього терміну існування ВГО АППУ очолювали Президенти Степан Гавриш (1998 — 2005рр.) , Сергій Бичков (2005 — 2007рр.), Микола Оніщук (2007 — 2010рр.), Валентина Арбузова (2010 — 2014рр.), Василь Матійчик (2014 — 2015рр.) та Грігол Катамадзе (з травня 2015р.).

АППУ є членом Європейської та Всесвітньої асоціацій платників податків.

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